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Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос

"Отличились" фаны "Мальмё".

Футбольные вандалы поиздевались над статуей Ибрагимовича, отпилив ей нос
Златан Ибрагимович с кубком Лиги Европы
Фото: skysports.com

Не так давно звездный форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммабрю".

Этот факт явно пришелся не по душе фанатам "Мальмё" – конкурента Хаммарбю.

Ультрас "Мальмё" предприняли ряд попыток, чтобы осквернить статую Ибрагимовича, которая была установлена 8 октября на площади между старым и новым стадионами футбольного клуба "Мальме", где с 12-летнего возраста воспитывался Златан, и где он начинал свою профессиональную карьеру.

Вначале фаны перекрасили скульптуру в серебристый цвет (ранее, она была золотой). А затем и вовсе отпилили ей нос.

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