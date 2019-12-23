Не так давно звездный форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммабрю".
Этот факт явно пришелся не по душе фанатам "Мальмё" – конкурента Хаммарбю.
Ультрас "Мальмё" предприняли ряд попыток, чтобы осквернить статую Ибрагимовича, которая была установлена 8 октября на площади между старым и новым стадионами футбольного клуба "Мальме", где с 12-летнего возраста воспитывался Златан, и где он начинал свою профессиональную карьеру.
Вначале фаны перекрасили скульптуру в серебристый цвет (ранее, она была золотой). А затем и вовсе отпилили ей нос.
JUST NU: Zlatan-statyn utsatt för ny skadegörelse • Näsan avkapad.https://t.co/ohyRywpcdB— Expressen (@Expressen) 22 декабря 2019 г.