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Килиан Мбаппе стал блондином

Француз несколько сменил имидж.

Килиан Мбаппе стал блондином
Килиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вышел на матч заключительного перед зимней паузой 18-го тура Лиги 1 против "Амьена" с новой прической.

Форвард принял решение немного изменить свой имидж, окрасив волосы в белый цвет.

Признаться, новая прическа уж точно не помешала молодому французскому экспериментатору – Килиан отметился дублем и помог своему клубу одержать уверенную победу - 4:1.

На зимние каникулы парижане ушли единоличными лидерами чемпионата, опережая ближайшего соперника - "Марсель" на 7 очков, имея еще один матч в запасе.

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