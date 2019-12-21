Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
​Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций
​Укладчик "Северного потока-2" приостановил работы из-за угрозы американских санкций
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Анчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги

Итальянский специалист стал главным тренером "Эвертона".

Анчелотти возглавил клуб Английской Премьер-Лиги
Карло Анчелотти
Фото: facebook.com/Everton

Ливерпульский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.

Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая титулы чемпиона в четырех разных странах (с "Миланом" в сезоне-2003/04, "Челси"-2009/10, "Пари Сен-Жермен"-2012/13 и "Баварией" в сезоне 2016/17), а также Лигу Чемпионов ("Реал"-2013/14), Анчелотти заключил с "ирисками" соглашение, рассчитанное на четыре с половиной года - до конца сезона 2023/24.

Последним местом работы итальянского специалиста был "Наполи", но вначале месяца Анчелотти был уволен за неудовлетворительные результаты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также