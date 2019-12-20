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Зинченко возглавил необычный рейтинг Английской Премьер-Лиги

Украинец хорош в подыгрыше.

Зинченко возглавил необычный рейтинг Английской Премьер-Лиги
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

Крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков Английской Премьер-Лиги по показателю xGBuildup90, сообщает isport.ua, со ссылкой на The Tactical Times.

Данный показатель оценивает созданные моменты, в которых футболист принимал участие на подготовительной стадии, не забивая и не делая при этом результативную передачу.

У Александра коэффициент равен 0.92 ожидаемого гола. Второе место занимает одноклубник украинца, опорный хавбек Родри - 0,86. На третьей строчке расположился также игрок "горожан" Рияд Марез - 0,79.

Анализ проводился среди футболистов, сыгравших больше 500 минут в текущем сезоне чемпионата Англии.

Напомним, 2 дня назад Зинченко впервые после травмы вышел в основе "МанСити" – в четвертьфинале Кубка английской лиги был повержен "Оксфорд" 3:1.

Авторитетная газета Manchester Evening News оценила выступление украинца в 7 баллов, WhoScored поставил Зинченко 7,1.

Все действия Зинченко в матче против Оксфорда:

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