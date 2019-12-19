Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на аукционе в Нью-Йорке за 8,8 млн долл., сообщает ABC.
Документ в виде 14-страничной рукописи впервые был представлен обычным посетителям в галерее аукционного дома Sotheby's.
Стартовая цена лота составляла 500 тыс. долл.
Эксперты предполагали, что манифест будет продан с коэффициентом 2,0, но в ходе торгов, длившихся более 12 минут, развернулось настоящее противостояние предложений.
Рукопись является единственной сохранившейся копией речи, которую Кубертен произнес в Университете Сорбонна в Париже в 1892 году.
Добавим, что 8,8 млн долл. - рекордная сумма в истории продаж спортивных реликвий.