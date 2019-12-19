Лот продан в 18 раз дороже первоначальной цены.

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на аукционе в Нью-Йорке за 8,8 млн долл., сообщает ABC.

Документ в виде 14-страничной рукописи впервые был представлен обычным посетителям в галерее аукционного дома Sotheby's.

Стартовая цена лота составляла 500 тыс. долл.

Эксперты предполагали, что манифест будет продан с коэффициентом 2,0, но в ходе торгов, длившихся более 12 минут, развернулось настоящее противостояние предложений.

Рукопись является единственной сохранившейся копией речи, которую Кубертен произнес в Университете Сорбонна в Париже в 1892 году.

Фото: Sotheby's

Через четыре года после того, как манифест был написан, первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах.

Добавим, что 8,8 млн долл. - рекордная сумма в истории продаж спортивных реликвий.