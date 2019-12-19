Промоутер Усика назвал дату боя украинца с Чисорой

Фото: boxingscene.com Александр Усик и Дерек Чисора

"Усик - Джошуа - это мегафайт, но не на данный момент. Если Усик проведет бой против Чисоры, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться невероятным на следующее полугодие. Нам нужно поговорить и достичь консенсуса между организациями", - цитирует Хирна BoxingScene.

"Писали и в IBF, и в WBO. Кто будет первым? Нельзя просто держать Энтони до тех пор, чтобы потом сказать, что один титул нужно сдать. Есть система ротации, которая хронологически говорит, кто идет первым. Это IBF. Но я также представляю и Усика, и поэтому должен его хорошо продвигать. Ситуация не из простых, но Джошуа будет защищать свои титулы, независимо от того, кто это будет. Но он действительно хочет объединительный бой, поэтому увидим, что произойдет 22 февраля в поединке между Уайлдером и Фьюри", - отметил управляющий директор Matchroom Sport, который также является промоутером Джошуа.

Отметим, что несмотря на то, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа за титул WBO, первым соперником британца, скорее всего, станет претендент по версии IBF Кубрат Пулев. Этот поединок должен состояться с большей долей вероятности в апреле.