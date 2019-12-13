Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
ГлавнаяСпорт

WBO обязала Джошуа провести защиту титула с Усиком в 180-дневный срок

Британец получил официальное письмо организации.

WBO обязала Джошуа провести защиту титула с Усиком в 180-дневный срок
Энтони Джошуа
Фото: EPA/UPG

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала британца Энтони Джошуа провести бой с украинцем Александром Усиком, сообщает ESPN, со ссылкой на письмо организации британскому спортсмену.

Сообщается, что Джошуа обязан провести защиту своего чемпионского пояса против Усика на протяжении 180 дней.

При этом указывается, что представители боксеров имеют 30 дней, чтобы договориться об условиях проведения поединка. Если в установленный срок этого не произойдет, будут назначены торги. Минимальная сумма на аукционе по проведению боя установлена в размене 1 млн долл.

Отметим, что промоутерам будет несложно о чем-то договориться, ведь и Джошуа, и Усика представляет один человек – Эдди Хирн.

Напомним, 7 декабря Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO, IBO и WBA.

В октябре Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также