WBO обязала Джошуа провести защиту титула с Усиком в 180-дневный срок

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала британца Энтони Джошуа провести бой с украинцем Александром Усиком, сообщает ESPN, со ссылкой на письмо организации британскому спортсмену.

Сообщается, что Джошуа обязан провести защиту своего чемпионского пояса против Усика на протяжении 180 дней.

При этом указывается, что представители боксеров имеют 30 дней, чтобы договориться об условиях проведения поединка. Если в установленный срок этого не произойдет, будут назначены торги. Минимальная сумма на аукционе по проведению боя установлена в размене 1 млн долл.

Отметим, что промоутерам будет несложно о чем-то договориться, ведь и Джошуа, и Усика представляет один человек – Эдди Хирн.

Напомним, 7 декабря Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO, IBO и WBA.

В октябре Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна.