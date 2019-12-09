Перед боем Джошуа поместил свою голову в ведро со льдом: британец объяснил причину своего поражения в первом бою

Накануне вернувший себе 4 чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поведал о причинах своего сенсационного поражения в первом бою против Энди Руиса, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке.

"Дело в том, что у меня были проблемы со здоровьем. Они появились достаточно давно, но до определенного времени меня не беспокоили. Я не знал, что со мной не так, постоянно чувствовал себя уставшим и истощенным. Думал, что это из-за тренировок", - цитирует Джошуа ВВС Sport.

"В раздевалке перед первым боем я взял ведро льда и поместил в него свою голову. Думал, что это поможет мне освежиться. Понимаете, обязанности чемпиона мира - сложная штука. Ты чувствуешь усталость и имеешь дело с обязательствами.

Теперь все хорошо, я не пропустил ни одной тренировки. После обследования выяснилось, с чем же я столкнулся. С этим надо было разобраться. Даже во время подготовки к реваншу я перенес операцию", - разоткровенничался британский чемпион.