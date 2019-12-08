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Чисора обозвал Усика "сосунком": британец подогрел интерес к возможному поединку с украинцем

Дереку не терпится встретиться с непобежденным Александром.

В Саудовской Аравии на бое-реванше Энтони Джошуа и Энди Руиса произошла встреча супертяжеловеса Дерека Чисоры и Александра Усика.

В своем Twitter-аккаунте скандальный британец поделился совместным фото с украинцем и подписал его довольно провокационной фразой.

"Вставай и боксируй, сосунок", – адресовал Чисора свое послание Усику.

К слову, Усик и Чисора могут провести бой уже в феврале 2020 года, поэтому Дерек не упустил возможность подогреть интерес к предстоящему потенциальному событию.

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