В Саудовской Аравии на бое-реванше Энтони Джошуа и Энди Руиса произошла встреча супертяжеловеса Дерека Чисоры и Александра Усика.
В своем Twitter-аккаунте скандальный британец поделился совместным фото с украинцем и подписал его довольно провокационной фразой.
"Вставай и боксируй, сосунок", – адресовал Чисора свое послание Усику.
“Get up and fight, sucker.” #ruizjoshua2 pic.twitter.com/fy5ZeXLaCe— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) 7 декабря 2019 г.
К слову, Усик и Чисора могут провести бой уже в феврале 2020 года, поэтому Дерек не упустил возможность подогреть интерес к предстоящему потенциальному событию.