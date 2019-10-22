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Ломаченко-старшему вручили специальный пояс WBC

Достижения Анатолия Николаевича официально отмечены.

Ломаченко-старшему вручили специальный пояс WBC
Анатолий Ломаченко
Фото: RingSide24

Всемирный боксерский совет (WBC) наградил именитого украинского наставника Анатолия Ломаченко специальным поясом за вклад развитие бокса.

Отметим, что награду Ломаченко-старшему вручили его сын и подопечный, обладатель трех чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBO и WBC Василий, а также бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик, который тоже тренируется под началом Анатолия Николаевича.

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