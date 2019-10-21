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Домашние матчи Украины на Евро-2020 посетило значительное количество зрителей

167 тысяч воочию стали свидетелями побед национальной команды на украинских стадионах.

Домашние матчи Украины на Евро-2020 посетило значительное количество зрителей
Сборная Украины
Фото: EPA/UPG

Сборная Украины за тур до завершения отбора заняла первое место в своей группе и вышла на Евро-2020.

При этом команда Андрея Шевченко завершила домашнюю часть отборочного турнира.

По итогам четырех домашних матчей игры национальной команды посетили 166 900 болельщиков.

Самым популярным ожидаемо стал заключительный домашний матч, проведенный в Киеве на НСК "Олимпийский" против сборной Португалии - 66 тыс. зрителей.

На матчах во Львове против Сербии и Люксембурга было чуть более 34 тыс. фанов, а игру в Харькове с Литвой пришли 33 тыс.

Напомним, Украина закончит отбор выездным матчем в Сербии 17-го ноября.

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