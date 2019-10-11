Сборная Бельгия первой среди всех сборных пробилась на Евро-2020.

Накануне в 7-м туре группы I бронзовый призер последнего Чемпионата мира, в Брюсселе на стадионе "Руа Бодуэн" "вынес" национальную команду Сан-Марино 9:0.

Примечательно, что до 28-й минуты счет оставался "сухим". Но гол Ромелу Лукаку словно прорвал плотину – за оставшиеся до перерыва 17 минут подопечные Роберто Мартинеса успели забить еще 5 мячей.

Одержав 7-ю победу подряд в отборочном цикле, сборная Бельгии, как минимум гарантировала себе 2-е место в группе.

В параллельном матче сборная России в "Лужниках" крупно обыграла шотландцев 4:0. Благодаря этой победе подопечные Станислава Черчесова продолжают преследование бельгийцев – сборные разделяют 3 очка.

В предпоследнем туре, 16 ноября в России состоится очная дуэль команд, которая и определит победителя группы.

Напомним, в первой встрече этих команд сильнее оказались бельгийцы 3:1.