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Победительница US Open-2018 отказывается от американского гражданства

Наоми Осака хочет выступать за свою страну на домашних Олимпийских играх.

Победительница US Open-2018 отказывается от американского гражданства
Наоми Осака
Фото: EPA/UPG

Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема" (Открытый чемпионат США-2018 и Открытый чемпионат Австралии-2019), победительница четырех турниров WTA Наоми Осака приняла решение отказаться от американского гражданства, сообщает olympicchannel.com.

Сейчас у теннисистки два гражданства: японское и американское. Однако, согласно законодательству Страны восходящего солнца, японцы, у которых есть более одного гражданства, должны выбрать одно до исполнения 22 лет.

Осаке 16 октября как раз исполняется 22 года и экс-первая ракетка мира склоняется отказаться от американского гражданства, чтобы представлять Японию на домашних Олимпийских играх-2020. Для этого ей нужно сыграть за сборную еще в одном матче Кубка Федерации.

Отметим, что Осака жила и тренировалась в США с трех лет.

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