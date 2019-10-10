Победительница US Open-2018 отказывается от американского гражданства

Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема" (Открытый чемпионат США-2018 и Открытый чемпионат Австралии-2019), победительница четырех турниров WTA Наоми Осака приняла решение отказаться от американского гражданства, сообщает olympicchannel.com.

Сейчас у теннисистки два гражданства: японское и американское. Однако, согласно законодательству Страны восходящего солнца, японцы, у которых есть более одного гражданства, должны выбрать одно до исполнения 22 лет.

Осаке 16 октября как раз исполняется 22 года и экс-первая ракетка мира склоняется отказаться от американского гражданства, чтобы представлять Японию на домашних Олимпийских играх-2020. Для этого ей нужно сыграть за сборную еще в одном матче Кубка Федерации.

Отметим, что Осака жила и тренировалась в США с трех лет.