Россию могут лишить права участия в Чемпионате мира-2022 по футболу

Ранее была опубликована информация, что российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории и возможного повторного лишения Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) статуса соответствия.

Однако одной Олимпиадой Россия может не отделаться и уже начавшаяся процедура отстранения РУСАДА от Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на все спортивные соревнования россиян.

В частности, аналогичное наказание может понести и сборная России по футболу, которая может быть отстранена от участия в Чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Eurosport.

Дело в том, что в случае нового отстранения РУСАДА наказание для России может распространиться на все виды соревнований, которые подчиняются кодексу WADA. А к таковым как раз и относится ЧМ по футболу.

Напомним, РУСАДА и Министерство спорта России получили три недели, чтобы объяснить несоответствия в отправленных данных. Как только WADA получит ответы на интересующие вопросы, то Исполнительный комитет организации примет решение также об участии России на Олимпиаде-2020 в Токио.