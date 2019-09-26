УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Зеленский сфотографировался с Трампом
Зеленский сфотографировался с Трампом
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
ГлавнаяСпорт

Россию могут лишить права участия в Чемпионате мира-2022 по футболу

Из-за проблем с допингом может пострадать и футбольная сборная.

Россию могут лишить права участия в Чемпионате мира-2022 по футболу
Сборная России
Фото: EPA/UPG

Ранее была опубликована информация, что российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории и возможного повторного лишения Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) статуса соответствия.

Однако одной Олимпиадой Россия может не отделаться и уже начавшаяся процедура отстранения РУСАДА от Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на все спортивные соревнования россиян.

 В частности, аналогичное наказание может понести и сборная России по футболу, которая может быть отстранена от участия в Чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Eurosport.

Дело в том, что в случае нового отстранения РУСАДА наказание для России может распространиться на все виды соревнований, которые подчиняются кодексу WADA. А к таковым как раз и относится ЧМ по футболу.

Напомним, РУСАДА и Министерство спорта России получили три недели, чтобы объяснить несоответствия в отправленных данных. Как только WADA получит ответы на интересующие вопросы, то Исполнительный комитет организации примет решение также об участии России на Олимпиаде-2020 в Токио.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также