"Ливерпуль" ждет суд с New Balance за право подписать нового технического спонсора

Nike является главным претендентом на сотрудничество с мерсисайдцами в следующем сезоне.

Американский производитель одежды New Balance начал судебный процесс с "Ливерпулем", многолетним техническим спонсором которого он является, сообщает The Athletic.

Добавим, что у победителей последней Лиги Чемпионов летом 2020 истекает соглашение с NB и клуб с берегов Мерси в последние месяцы ведет активные переговоры с другой американской корпорацией – Nike, с которой "красные" уже достигли предварительной договоренности.

По соглашению Nike должна будет выплачивать "Ливерпулю" 70 млн фунтов в год, что было бы рекордной сделкой для клуба и вторым показателем в мировом футболе. Напомним, "Манчестер Юнайтед" заключил контракт на 10 лет с Adidas на 750 млн фунтов.

Добавим, что по нынешним условиям сотрудничества "Ливерпуль" получает от New Balance всего 25 млн фунтов.

Однако в нынешнем соглашении "Ливерпуля" с NВ есть пункт, который гласит, что компания может продолжать быть техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента.

Именно эту опцию хочет активировать NB, и желает продолжить работать с "красными". Но дело в том, что "Ливерпуль" хочет сотрудничать именно с Nike.

И теперь битва за техническое спонсорство "Ливерпуля" направляется в лондонский Высокий суд.