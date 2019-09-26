После поединка против Спонга Усика ожидает супербой, - промоутер

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО).

Но для начала украинцу нужно успешно дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

"После Спонга Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Джошуа и Руисом, поэтому Александр просто подождет. Думаю, он будет ждать, а потом сразится с победителем", - цитирует интервью со-промоутера Усика Эдди Хирна sportarena.

Напомним, бой между Усиком и Спонгом состоится 12 октября в Чикаго.

В последнем бою украинец тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Беллью (30-3, 20 КО). Тот поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе.