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Конте переписал клубный рекорд "Интера"

Nerazzurri выиграли очередной матч чемпионата.

Конте переписал клубный рекорд "Интера"
Антонио Конте
Фото: EPA/UPG

Благодаря единственному голу Д'Амброзио, забитому 31-летним итальянским защитником с типично украинским именем Данило на 23-й минуте матча с "Лацио", миланский "Интер" одержал очередную победу в Серии А.

Таким образом, Антонио Конте стал первым тренером в истории "Интера", стартовавшим с пяти побед подряд в чемпионате Италии.

Миланцы продолжают лидировать в первенстве, опережая "Ювентус" на два очка, "Аталанту" Руслана Малиновского - на три.

Напомним, Конте возглавил "Интер" в конце мая. Ранее он трижды выигрывал Серию А в качестве тренера "Ювентуса" (2012, 2013, 2014).

"Интер" в последний раз становился чемпионом Италии в 2010 году.

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