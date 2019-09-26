В матче 8-го тура Национального чемпионата (третий футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции) между командами "Шоле" и "Ле-Пюи" (2:1) уже на первой минуте игры произошел забавный эпизод.

Игрок гостей при подаче углового удара как бы случайно задел мяч, меняясь местами с партнером по команде.

Этот хитрый финт не заметили футболисты "Шоле". Игрок "Ле-Пюи" подхватил у углового флажка мяч, ворвался с ним в штрафную соперника и сделал передачу на одиноко стоявшего перед воротами партнера.

Камелю Шергуи не составило большого труда открыть счет в матче.

В турнирной таблице "Ле-Пюи" занимает 16-е место в турнирной таблице.