В матче 8-го тура Национального чемпионата (третий футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции) между командами "Шоле" и "Ле-Пюи" (2:1) уже на первой минуте игры произошел забавный эпизод.
Игрок гостей при подаче углового удара как бы случайно задел мяч, меняясь местами с партнером по команде.
Этот хитрый финт не заметили футболисты "Шоле". Игрок "Ле-Пюи" подхватил у углового флажка мяч, ворвался с ним в штрафную соперника и сделал передачу на одиноко стоявшего перед воротами партнера.
Камелю Шергуи не составило большого труда открыть счет в матче.
[#NationalFFF] Cette combinaison du Puy Foot 43 sur corner ! 😳— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 23 сентября 2019 г.
(🎥 @fff) pic.twitter.com/1wWfP4J7Vj
В турнирной таблице "Ле-Пюи" занимает 16-е место в турнирной таблице.