Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
ГлавнаяСпорт

Фанаты "Лиона" забросали Неймара различными предметами во время матча чемпионата Франции

К активной фазе борьбе с "неугодным" подключились и фанаты "конкурирующей организации".

Фанаты "Лиона" забросали Неймара различными предметами во время матча чемпионата Франции
Неймар
Фото: EPA/UPG

В матче 6-го тура французской Лиги 1 на "Парк Олимпик Лионне" местный клуб принимал "Пари Сен-Жермен".

Во время поединка произошел неприятный, но уже привычный, как для французского футбола, эпизод с участием Неймара.

Когда бразилец пошел подавать угловой удар, болельщики "Лиона" стали кидать в игрока различные предметы.

К чести Неймара, он не стал отвечать на провокацию агрессией. А саккумулированную энергию бразилец выплеснул за 3 минуты до финального свистка, забив единственный в матче гол.

Напомним, на одном из домашних матчей ПСЖ фаны парижан "тепло" встретили Неймара баннером: "Парижу проститутки не нужны" - болельщики не забыли стремление бразильца покинуть клуб в летнее межсезонье.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также