К активной фазе борьбе с "неугодным" подключились и фанаты "конкурирующей организации".

В матче 6-го тура французской Лиги 1 на "Парк Олимпик Лионне" местный клуб принимал "Пари Сен-Жермен".

Во время поединка произошел неприятный, но уже привычный, как для французского футбола, эпизод с участием Неймара.

Когда бразилец пошел подавать угловой удар, болельщики "Лиона" стали кидать в игрока различные предметы.

К чести Неймара, он не стал отвечать на провокацию агрессией. А саккумулированную энергию бразилец выплеснул за 3 минуты до финального свистка, забив единственный в матче гол.