В матче 6-го тура французской Лиги 1 на "Парк Олимпик Лионне" местный клуб принимал "Пари Сен-Жермен".
Во время поединка произошел неприятный, но уже привычный, как для французского футбола, эпизод с участием Неймара.
Когда бразилец пошел подавать угловой удар, болельщики "Лиона" стали кидать в игрока различные предметы.
К чести Неймара, он не стал отвечать на провокацию агрессией. А саккумулированную энергию бразилец выплеснул за 3 минуты до финального свистка, забив единственный в матче гол.
AÍ NÃO DÁ! Durante o jogo contra o @OL, objetos foram tacados em @neymarjr ao cobrar um escanteio. E aí, o que achou? #CasaDaChampions— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 22 сентября 2019 г.
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🎥: @isabelapagliari pic.twitter.com/wsKPx0tFRJ