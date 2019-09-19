"Реал" согласовал с ПСЖ рекордный трансфер Мбаппе, - СМИ

Пока Мбаппе везет Неймара, но ситуация может измениться

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе уже зимой может перебраться в "Реал", сообщает El Chiringuito.

По сообщению источника, "Королевский клуб" уже согласовал с ПСЖ сумму трансфера 20-летнего француза, которая составит рекордные 225 млн евро.

Кроме того, в контракте предусмотрены для парижского клуба 50 млн евро в виде бонусов.

С Килианом "Реал" также уже договорился, отмечает издание.

Мбаппе будет получать в Мадриде около 35 млн евро в год. Эта сумма может увеличиться еще на 5 млн за счет бонусов.

В прошлом сезоне чемпион мира провел за ПСЖ 29 матчей в Лиге 1, забил 33 мяча и отдал 11 голевых передач.

В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 3 игры, в которых забил один гол и отметился одним ассистом.

В настоящее время Мбаппе восстанавливается после травмы.

Напомним, рекордным трансфером в истории футбола является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ. За бразильца парижане выложили 222 млн евро.