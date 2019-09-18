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Свитолина снялась с турнира WTA в Гуанчжоу из-за травмы

Украинка отказалась доигрывать поединок второго круга.

Свитолина снялась с турнира WTA в Гуанчжоу из-за травмы
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась доигрывать матч WTA против Марии Боузковой из Чехии и снялась с турнира.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

18 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла поединок второго круга чешке Марии Боузковой, на турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу, счет матча - 4:6, 3:4. Украинка отказалась продолжать поединок из-за травмы.

Во время второго сета Свитолина быстро повела в счете, однако преимущество украинки быстро закончилось. При счете 3:4 в пользу Боузковой украинка отказалась продолжать борьбу. Свитолина обращалась к врачам из-за проблем с коленом, но так и не смогла завершить игру.

17 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далилу Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае.

Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.

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