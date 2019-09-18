Степаненко рассказал о системе денежных штрафов в "Шахтере"

30-летний полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в программе ОТДУШИВДУШУ рассказал о системе штрафов в донецком клубе.

В частности, опорный хав поведал о минимальном и максимальном денежном наказании в клубе.

"Самый маленький штраф, за минуту опоздания - это 20 долл. Самый большой штраф, если ты полностью пропустил тренировку - это 2 тыс. долл. Есть колебания по этим ценам", - отметил Степаненко.

"Бывает, что команда улетела на игру, а кто-то остается. А кто-то травмирован и должен приехать на процедуры. Если ты их пропустил, ты должен заплатить. Штрафы за желтые, красные карточки - за неправильное поведение. Ты, например, кому-то подзатыльник дал или судье напихал. Это все оплачивается.

Раньше у нас еще были штрафы… У нас у всех были специальные GPS-передатчики. Тренер по физподготовке записывал, кто забыл надеть GPS, кто его не включил, кто не заполнил какую-то анкету… Бразильцы попадали на хорошие деньги (смеется). Я как бухгалтер, за общак отвечаю", - разоткровенничался Степан.

Напомним, сегодня состоится матч группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити", по результатам которого "казна счетовода" Степаненко может пополнится очередными "взносами".

Кроме того, Тарас назвал, по его мнению, лучших футболистов в киевском "Динамо".

"Лучшие в "Динамо"? Тяжелый вопрос. Если брать с профессиональной точки зрения, кто мне нравится как футболист, я бы выделил Цыганкова и Миколенко. Витя - атакующий футболист, креативный, быстрый, с ударом. Миколенко - скоростной, физически подготовленный, хорошо играет в обороне, цепкий. Если будет работать над собой, то его ждет большое будущее. В "Шахтер" мы его вряд ли возьмем (смеется), но куда-то в Европу - он мог бы", - уточнил Степаненко.