Сегодня "горняки" встречаются с "горожанами" в Лиге Чемпионов.

Накануне матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити", состоялась неформальная встреча официальных делегаций двух клубов.

На совместном ужине делегацию "горняков" возглавили генеральный директор Сергей Палкин и амбассадор клуба Дарио Срна, а "горожан" представили исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн, сообщается на официальном сайте "Шахтера".

Фото: шахтер

Фото: шахтер

Фото: шахтер

Фото: шахтер

В частности, Палкин выступил с краткой речью, в которой отметил регулярность очных встреч "Шахтера" и "МанСити" на групповом этапе Лиги Чемпионов."Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - заявил Палкин.Добавим, что начало матча – в 22:00.