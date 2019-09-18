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"Шахтер" одарил официальную делегацию "Манчестер Сити" сувенирными паспортами и вышиванками

Сегодня "горняки" встречаются с "горожанами" в Лиге Чемпионов.

Накануне матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити", состоялась неформальная встреча официальных делегаций двух клубов.

На совместном ужине делегацию "горняков" возглавили генеральный директор Сергей Палкин и амбассадор клуба Дарио Срна, а "горожан" представили исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн, сообщается на официальном сайте "Шахтера".

Фото: шахтер
В частности, Палкин выступил с краткой речью, в которой отметил регулярность очных встреч "Шахтера" и "МанСити" на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Фото: шахтер
"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - заявил Палкин.
Фото: шахтер
Добавим, что начало матча – в 22:00.
Фото: шахтер

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