Впервые в украинском футболе между клубами возник финансовый спор по компенсации за главного тренера

Президент "Горняк-Спорта" Петр Каплун утверждает, что формальности при увольнении экс-главного тренера Владимира Мазяра, и подписании им контракта с ФК "Львов", не были соблюдены.

При этом Каплун заявляет, что Мазяр по-прежнему числится наставником команды из Горишних Плавней.

"Тысяч 400-500. Гривен. Раз такой бриллиант мы воспитали: амбициозный, как написал генеральный директор, харизматичный, молодой. Думаю, у ПФК "Львов" есть деньги, чтобы за такого тренера заплатить небольшую компенсацию", - цитирует xsport.ua интервью президента "Горняк-Спорта" программе "Профутбол".