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Впервые в украинском футболе между клубами возник финансовый спор по компенсации за главного тренера

Владимир Мазяр сменил "Горняк-Спорт" на ФК "Львов".

Впервые в украинском футболе между клубами возник финансовый спор по компенсации за главного тренера
Владимир Мазяр
Фото: Википедия

Президент "Горняк-Спорта" Петр Каплун утверждает, что формальности при увольнении экс-главного тренера Владимира Мазяра, и подписании им контракта с ФК "Львов", не были соблюдены.

При этом Каплун заявляет, что Мазяр по-прежнему числится наставником команды из Горишних Плавней.

"Тысяч 400-500. Гривен. Раз такой бриллиант мы воспитали: амбициозный, как написал генеральный директор, харизматичный, молодой. Думаю, у ПФК "Львов" есть деньги, чтобы за такого тренера заплатить небольшую компенсацию", - цитирует xsport.ua интервью президента "Горняк-Спорта" программе "Профутбол".

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