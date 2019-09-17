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"Не я должен выглядеть хорошо, а команда": главный тренер "Ливерпуля" - о костюмах

Юрген Клопп остроумен.

"Не я должен выглядеть хорошо, а команда": главный тренер "Ливерпуля" - о костюмах
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа редко можно встретить во время матча в деловом костюме.

Немецкий специалист поведал о своем отношении к деловым костюмам во время матчей и своей традиции пребывать на скамейке запасных в спортивном костюме.

"У меня есть костюм, который можно надеть на свадьбу, похороны или другие подходящие случаи, - цитирует Клоппа "Спорт-Экспресс", ссылаясь на talkSPORT. - В остальном всегда буду против костюмов.

Если все остальные носят его, я не хочу быть как все. Не должен обязательно его носить. Мне дискомфортно, с галстуком не могу нормально дышать.

Костюмы - это не мое. Хочу быть сконцентрированным только на футболе. Не я должен выглядеть хорошо, а команда. Это моя цель", - отметил немец.

Добавим, что сегодня "красные" проведут стартовый матч группового этапа Лиги Чемпионов в Неаполе.

Напомним, Клопп сравнил членов УЕФА с "наркоманами" за выбор Баку местом проведения финала Лиги Европы.

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