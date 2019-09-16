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Депутат Верховной Рады стал двукратным чемпионом мира по борьбе

Жан Беленюк одолел в финале венгра Виктора Лоринца.

Депутат Верховной Рады стал двукратным чемпионом мира по борьбе
Фото: facebook.com/olympicua

Депутат Верховной Рады ("Слуга народа"), борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил на чемпионате мира, который проходит в казахстанском Нур-Султане. Украинец выступает в весовой категории до 87 килограмм.

Как сообщает SportArena, в финальном противостоянии украинец одолел венгра Виктора Лоринца (2:1), который замыкает топ-3 мирового рейтинга.

В полуфинале Беленюк победил представителя Германии Дениса Кудлу (2:1). Ранее на турнире Жан оказался сильнее белоруса Николая Стадуба (3:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и представителя Мексики Альфонсо Антонио Лейвы Йепеса (5:1).

Добавим, что Беленюк получил олимпийскую лицензию на Игры-2020.

После Олимпиады в Токио серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро планирует завершить спортивную карьеру.

В 2015 году Беленюк становился чемпионом мира в весовой категории до 85 кг. Также на его счету "бронза" ЧМ-2014 и "серебро" ЧМ-2018.

Напомним, что Беленюк входил в топ-10 списка "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись в июле 2019 года.

Он первый темнокожий депутат украинского парламента.

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