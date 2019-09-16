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Киевское "Динамо" обновило клубный антирекорд

Динамовцы впервые в истории пропускают в родных стенах 7 матчей подряд.

Киевское "Динамо" обновило клубный антирекорд
Тренерский штаб "Динамо"
Фото: Динамо

Накануне в рамках 7-го тура украинской Favbet Лиги "Динамо" принимало "Десну" и сенсационном проиграло (1:2).

Таким образом, подопечные Алексея Михайличенко установили клубный антирекорд: в 7-ми домашних матчах подряд киевляне пропускают мячи. Такое случилось впервые в многолетней истории клуба.

В последний раз "Динамо" не пропустило в домашней игре еще 24-го апреля в скучном матче с "Шахтером" (0:0).

С тех пор киевляне неизменно пропускали: от "Зари" (1:1), "Мариуполя" (2:1), "Львова" (2:1), а в новом сезоне от "Шахтера" (1:2), "Брюгге" (3:3), "Олимпика" (1:1) и "Десны" (1:2).

Добавим, что за 4 тура до окончания первого круга "Динамо" находится в турнирной таблице всего в двух очках от зоны вылета, правда, при этом, имея в запасе пропущенный матч с "Мариуполем".

Отметим, что "Динамо" также выдало худший старт в УПЛ в своей истории.

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