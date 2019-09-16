В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
ГлавнаяСпорт

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу

Иберийцы уверенно победили в финале Аргентину.

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу
Фото: Twitter.com/FIBAWC

На завершившемся в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная Испании не испытала проблем в финальном матче против национальной команды Аргентины (95:75), и второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Напомним, впервые "селексьон" становились сильнейшей командой мира в 2006 году.

Добавим, что разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан MVP ЧМ-2019. Рикки набирал по 16.4 очка, совершая по 4.6 подбора и отдавая по 6.0 передач в среднем за игру.

В финале против Аргентины Рубио записал на свой счет 20 баллов, став самым результативным в своей команде.

Рики Рубио
Фото: Twitter.com/BaloncestoESP
Рики Рубио

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также