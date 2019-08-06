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Допинг-тест баскетболиста показал наличие беременности

Незаконная предприимчивость наказуема.

Допинг-тест баскетболиста показал наличие беременности
Донелл "Ди Джей" Купер
Фото: express-novosti.ru

Американский баскетболист Донелл "Ди Джей" Купер, имеющий также гражданство Боснии и Герцеговины, был дисквалифицирован на два года за подмену допинг-пробы, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на телеканал "360".

Как сообщает издание, словенскому RTV удалось выяснить, что Купер предоставил на исследование мочу своей супруги.

Медики обнаружили, что баскетболист находится на приличном сроке беременности: в его пробе был обнаружен гормон gHC, который вырабатывает плацента во время вынашивания ребенка.

Отмечается, что дисквалификация распространяется до 20 июня 2020 года.

Добавим, что в 2009 году Купер попал в список 30 самых перспективных игроков среди команд американских колледжей.

В 2013 году принимал участие в драфте НБА, однако не был выбран и отправился в Европу.

Выступал за греческие ПАОК, "Панатинаикос" и АЕК.

Последним местом работы был клуб "Монако".

В 2015 году он стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче – 23.

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