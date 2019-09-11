На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная США сенсационно проиграла команде Франции в четвертьфинальном матче - 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26) и покинула турнир. Таким образом, прервалась 58-матчевая беспроигрышная серия американцев на ЧМ.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник американцев Донован Митчелл, набравший 29 очков. У французов дабл-дабл из 21 балла и 16 подборов оформил центровой Руди Гобер.

За право выйти в финал Франция сыграет с Аргентиной.

Отметим, что сборная США не попала в Топ-4 впервые с 2002 года - тогда американцы уступили национальной команде Югославии (78:81) домашнего чемпионата мира.

А последний раз родоначальники баскетбола проигрывали на ЧМ 13 лет назад - тогда американцы проиграли полуфинальный матч сборной Греции 95:101.

Обзор матча Франция - США: