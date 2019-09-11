Последний раз сборная Англии проиграла матч отбора ЧМ и ЧЕ 10 лет назад сборной Украины

Англия не проигрывает на протяжении пяти отборочных циклов.

Накануне сборная Англии в бесшабашном отборочном поединке Евро-2020 перестреляла национальную команду Косово 5:3.

Таким образом, команда "Трех львов" не проигрывает в рамках отборочных матчей на чемпионаты Европы и мира в течение 10 лет.

Последний раз несчастливым для англичан становилась "Днепр-Арена", на которой в октябре 2009 года сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко с минимальным счетом (1:0, Сергей Назаренко) победила сборную Англии в матче отбора ЧМ-2010.

Англия не проигрывает на протяжении пяти отборочных циклов - ее серия составляет 42 матча (33 победы и 9 ничьих).

Шанс оборвать эту серию англичан имеет сборная Чехии, которая 11 октября будет принимать подопечных Гарета Саутгейта.

Англии возглавляет группу А, имея после четырех проведенных игр 100%-й результат. Чехи отстают на 3 очка, сыграв на один матч больше.