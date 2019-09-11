Но англичане, в свою очередь, забили на 2 гола больше.

В Саутгемптоне в рамках отбора Евро-2020 состоялся матч лидеров группы А – сборных Англии и Косово.

Фееричный поединок на "Сент-Мэрис", который был ознаменован одним реализованным и нереализованным пенальти, а также автоголом, завершился победой хозяев 5:3.

Открыли счет гости, которым для этого потребовалось лишь 35 секунд со стартового свистка немецкого арбитра Феликса Цвайера 0:1.

А затем английскую "цунами" было не остановить.

5 безответных мячей забили подопечные Гарета Саутгейта еще до перерыва 5:1, и решили на этом остановиться.

Однако спустя 10 минут после возобновления игры после перерыва голы Валена Бериша и Ведата Муричи взбодрили поединок - 5:3. Дополнительный заряд энергии косовары получили после нереализованного Харри Кейном 11-метрового.

Зрителям не пришлось скучать - острые моменты возникали у ворот обеих команд. Но счет на табло не изменился.

После 4-х матчей сборная Англии имеет 100%-й результат. У косовар осталось 8 очков после 5-ти поединков. Между ними вклинились чехи, имеющие на 1 очко больше, чем сборная Косово.

Обзор матча Англия - Косово - на сайте официального вещателя.