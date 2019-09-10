Михаэля Шумахера доставили в парижскую клинику

По информации Le Parisien, доставленным с такой медицинской тайной пациентом является 7-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Михаэль Шумахер.
Отметим, что весной прошлого года Михаэль уже как минимум дважды посещал клинику имени Жоржа Помпиду - тогда его доставляли вертолетом, а сейчас привезли на машине.
Это может служить косвенным подтверждением того, что состояние здоровья пациента улучшилось.
Напомним, 29 декабря 2013 года, тогда еще 44-летний Шумахер-старший проводил отпуск в Северных Альпах в своем шале в Мерибеле (Савойя).
Неплохой лыжник, немец во время одного из спусков на холмистой местности неожиданно теряет равновесие и ударяется головой о камень.
Вертолет доставляет Михаэля в госпиталь Мутье. В коме он будет переведен в университетскую больницу Гренобля (Изер), где подвергнется нейрохирургическому вмешательству.
С тех пор Шумахер не появлялся на публике, информация о состоянии его здоровья тщательно скрывается.
Несколько лет назад его семья объявила, что Шумахер вернулся в свой дом в Гланде (Швейцария), чтобы продолжить лечение.
Единственным человеком, которому разрешен доступ к Михаэлю, и которому известно его истинное состояние здоровья, является президент Международной автомобильной федерации (ФИА) и бывший шеф Михаэля по Scuderia Ferrari Жан Тодт.
Президент FIA рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.