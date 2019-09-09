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Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии

Всему виной – атлетичный футбол Бундеслиги.

Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии
Евгений Коноплянка
Фото: ФК "Шахтер"

Экс-игрок "Шальке-04" Евгений Коноплянка объяснил решение, по которому он покинул чемпионат Германии, в котором он выступал на протяжении трех лет.

"Возможно, это будет звучать смешно, но если бы получил предложение от дортмундской "Боруссии" или "Баварии", наверное, бы отказал им. Почему? Бундеслига - не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

Не буду говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. В Германии больше силовой футбол, мне это не подходит. Нужно выбирать свой чемпионат и команду, что я сделал", – заявил Коноплянка.

Напомним, на прошлой неделе Коноплянка стал игроком "Шахтера", подписав трехлетний контракт.

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