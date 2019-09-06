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Лукашенко считает, что Беларусь и Украина могут вместе принять Олимпиаду

Глава государства отметил возможность совместного проведения масштабных спортивных форумов.

Лукашенко считает, что Беларусь и Украина могут вместе принять Олимпиаду
Фото: EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что страна могла совместно с Украиной или Россией провести летнюю Олимпиаду, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами, - прим. LB.ua), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы.

Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси", - цитирует Лукашенко издание.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле говорил, что хочет провести в Украине Олимпиаду.

Ближайшие летние Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио, Париже-2024 и Лос Анджелесе-2028.

Напомним, Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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