Лукашенко считает, что Беларусь и Украина могут вместе принять Олимпиаду

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что страна могла совместно с Украиной или Россией провести летнюю Олимпиаду, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами, - прим. LB.ua), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы.

Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси", - цитирует Лукашенко издание.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле говорил, что хочет провести в Украине Олимпиаду.

Ближайшие летние Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио, Париже-2024 и Лос Анджелесе-2028.

Напомним, Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.