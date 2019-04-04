Ранее рядом с местом массовых захоронений в Куропатах хотели посторить ресторан.

В Беларуси в урочище Куропаты снесли кресты, установленные активистами в честь жертв сталинских репрессий. Защитников мемориала задержали.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Правоохранители задержали 15 человек, в том числе, оппозиционеров Дмитрия Дашкевича и Павла Северинца, активистов Нину Багинскую, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича.

Фото: news.tut.by

Снос начался утром в четверг, 4 апреля. Кресты были установлены в прошлом году белорусским политиком Дмитрием Дашкевичем на месте массовых расстрелов. Милиция и организаторы работ не комментируют, зачем сносятся кресты.

Сообщается, что уже уничтожено около 100 крестов, в первую очередь – те, которые видны с правительственной трассы, по которой каждый день ездит из своей резиденции в Минск президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: news.tut.by

Куропаты – урочище на северо-восточной границе Минска, где в конце 80-х годов были обнаружены массовые захоронения. По оценкам следствия, там захоронены не менее 30 тысяч человек, большинство из которых являются жертвами политических репрессий.

Кресты на границе захоронения были установлены в 2018 году. 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе прямой линии с представителями разных СМИ критиковал народный мемориал на месте захоронения и обещал "привести его в порядок". Он заявил, что поручил увековечить это место.

Фото: news.tut.by

До этого Куропаты оказались в центре скандала из-за строительства ресторана рядом с местом массовых захоронений. Активисты проводили пикеты с лозунгами против проведения работ.