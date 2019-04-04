С днем рождения, НАТО! Или с какими вызовами Альянс подошел к своему 70-летию

Если 50-летие НАТО отмечалось в Вашингтоне на уровне глав государств и правительств, то на 70-летие в этом году 4 апреля в США приедут только министры иностранных дел. Уровень был понижен из-за нежелания союзников опять стать мишенью для критики со стороны другого союзника – президента США Дональда Трампа.

Фото: nato.int Подписание 4 апреля 1949 года - была создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

4 апреля 1949 года в Вашингтоне 12 стран - США, Канада, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Люксембург, Италия, Португалия, Норвегия, Дания, Исландия подписали Североатлантический договор о системе коллективной безопасности, принцип которой прост и заключается в следующем: «один за всех и все за одного».

«В то время, как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей – свободы, демократии, прав человека и верховенства права, стоять вместе, защищая свою безопасность», - описал позже цель создания организации один из генеральных секретарей НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Но не следует забывать и еще об одном назначении альянса, о котором мало кто говорит: в прошлом веке Европа пережила две мировые войны, погибли миллионы, альянс сделал союзниками тех, кто раньше воевал друг против друга. Именно НАТО обеспечила самый продолжительный на европейском континенте период мира с 1945 года. Теперь альянс насчитывает 29 стран-членов, а после завершения ратификации протокола о вступлении альянс пополнится еще одним членом - Северной Македонией.

Фото: nato.int Президент США Билл Клинтон, Генсек НАТО Хавьер Солана вместе с другими мировыми лидерами на церемонии открытия саммита НАТО, посвященном 50-летию организации, Вашингтон, 23 апреля 1999.

Если 20 лет назад, празднуя 50-летие НАТО, альянс собрался в Вашингтоне на уровне глав государств и правительств, то в этом году 4 апреля на 70-летие организации в США приедут только министры иностранных дел. Уровень был понижен из-за нежелания союзников опять стать мишенью для критики со стороны другого союзника – президента США Дональда Трампа.

Причина критики известна – американскому президенту, который оценивает целесообразность каких-либо отношений, в том числе и с союзниками, с точки зрения финансов, крайне не нравится тот факт, что в Европе государства не выделяют на оборону достаточное количество средств, в частности, не все отдают 2% от ВВП, на чем он настаивает. Главы государств и правительств европейских стран – членов альянса более не хотят оказаться под шквалом обвинений со стороны американского лидера, как это случилось в прошлом году на саммите в Брюсселе. Тогда Трамп, практически, сорвал встречу союзников с Украиной и Грузией.

Кстати, этот формат был специально создан для того, чтобы избежать блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО, в рамках которой проходят подобные мероприятия.

На встречах союзников с партнерами внутренние дела альянса никогда не обсуждаются. Но господин Трамп, нарушив протокол, после начала заседания начал опять обвинять сидевших за столом европейцев в том, что они недостаточно тратят на оборону. Как рассказывали присутствующие в комнате, особенно раздраженным Трамп был в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, ведь Берлин выделяет на оборону только 1% от ВВП, в то время как США тратят 4%. Когда же госпожа канцлер взяла слово, Трамп просто встал и вышел. Покидая заседание, президент США перебил выступление Меркель, кинув реплику о том, что она «великий лидер».

Фото: EPA/UPG Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 07 июля 2017.

Заявления Трампа в личных беседах о том, что он не видит смысла в НАТО и хочет выйти из альянса, требования (правда, еще не выдвинутые официально) от союзников, на территории государств которых базируются американские подразделения (прежде всего, речь идет о Германии и Японии), полностью оплачивать не только их содержание, но и плюс дополнительно платить 50% сверху за привилегию принимать у себя американцев, ни к чему другому как к расшатыванию альянса не привели.

Выход США из НАТО разрушит организацию, о чем мечтает другой президент – Владимир Путин. Москва официально считает НАТО врагом, но господину Путину в этой ситуации не нужно ничего делать, так как работу по подрыванию альянса результативно проделывает его американский коллега.

В феврале этого года в ходе проведения Мюнхенской конференции по вопросам безопасности два бывших посла США в НАТО – Дуглас Лют и Николас Барнс - обнародовали специальный доклад «НАТО в свои 70. Кризис в альянсе», в котором изложили мнение, что Трамп является для организации вызовом. «Самый значительный вызов, с которым НАТО еще не сталкивалась, это отсутствие сильного лидерства американского президента… Трамп может стать причиной большого вреда альянсу, пока он остается в офисе», - сказано в докладе.

Угрозы выхода из альянса хоть и остаются словами, но наносят серьезный ущерб альянсу, самому сильному и реально полезному союзу, который когда-либо существовал в мировой истории. Бывший Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Ставридис сказал, что выход США из альянса будет «геополитической ошибкой эпической пропорции».

Фото: EPA/UPG Бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе, адмирал США Джеймс Ставридис

В Конгрессе США как республиканцы, на которых опирается Трамп, так и демократы уже озаботились тем, чтобы лишить президента права единолично принять решение о выходе из НАТО, проголосовав 22 января этого года соответствующее законодательство. Кроме того, обе политические силы совместно выступили с инициативой пригласить генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга в Сенат во время его пребывания в Вашингтоне по случаю 70-тилетия и выступить с речью. Это - сигнал не только для союзников и России о поддержке НАТО, но и для самого президента – мол, не ты один тут управляешь.

Однако называть американского президента причиной кризиса в альянсе будет преувеличением. «В чем я абсолютно убежден, так это в том, что сейчас мы видим твердую приверженность Соединенных Штатов НАТО, и я говорю это отчасти потому, что об этом заявил президент. Он снова и снова заявлял, например, в речи о состоянии Союза, что он привержен НАТО», - сказал 1 апреля в понедельник на пресс-конференции, посвященной предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Просто Трамп стал раздражающим фактором для европейских союзников, которым не нравится хамское поведение американского коллеги. Выглядит так, что это непростое время они хотят просто переждать – до окончания президентского срока Трампа остался год, и, возможно, он не будет переизбран. Хотя для американской политической жизни это будет, скорее, исключением, чем правилом, ведь в новейшей истории только два президента не были переизбраны на второй срок – Джимми Картер, который проиграл в 1980 году Рональду Рейгану, и Джордж Буш-старший, который в 1992 году проиграл Биллу Клинтону. Все остальные отработали по два срока.

То, что союзники заняли выжидательную позицию, подтверждает и тот факт, что запланированный саммит в Лондоне, который должен пройти в декабре, состоится в формате «встречи на высшем уровне» - то есть полноценного саммита с различными сессиями не будет. По словам того же Столтенберга, это «будет важная встреча лидеров, а не полноценный саммит с различными сессиями. Мы встретимся, чтобы отметить 70-ю годовщину альянса». В таком формате участие партнеров мало вероятно, равно как и принятие важных решений.

Вместе с тем, в Киеве уже все решили: президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что намерен в Лондоне поставить вопрос о предоставлении Украине Плана действий в отношении членства. Но такого приглашения он еще не получал. Это раз.

Фото: EPA/UPG Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Брюсселе, 12 июля 2018.

И два – генсек таки ответил на письмо Порошенко, в котором украинский президент, поздравив «дорогого Йенса» с днем рождения (ему исполнилось 60), написал: «Учитывая, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по повышению уровня нашего партнерства, включая предоставление Украине ПДЧ ».

А вот и ответ генсека: «Когда речь идет об Украине и членстве в НАТО, мы признаем амбиции и стремления Украины стать членом НАТО. Мы работаем с Украиной с тем, чтобы помочь продвигаться вперед по направлению транс-атлантической интеграции, чтобы помочь Украине фокусироваться на самом важном. А это – реформы… Мы верим, что в основном фокусе должны быть реформы и продолжение модернизации и укрепление институций в секторе безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией».

Иными словами – вопрос не в повестке дня, дайте результат, покажите успех.

Так что, может самое время вспомнить Михаила Булгакова в его «Мастере и Маргарите»: «Никогда, ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!»?