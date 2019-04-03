В Беларуси изъяли из киосков газету с текстами об "обосранных" коровах

Мининформ усмотрел в статьях о поездке Лукашенко на ферму "пошлость и хамство".

Из киосков "Белсоюзпечати" изъяли номер "Белгазеты" с подзаголовком "Обоср...ая корова как символ времени". Министерство информации Беларуси усмотрело в этом "пошлость и хамство", сообщает Немецкая волна.

Несколько текстов в издании посвящены поездке Александра Лукашенко в Шкловский район Могилевской области 26 марта, в ходе которой он посетил одну из молочно-товарных ферм и учинил разнос чиновникам - вплоть до отставок. Сюжет об этом показали все белорусские телеканалы. Все цитаты в еженедельнике, которые, судя по всему, и стали поводом для претензий, - ретрансляция прямой речи главы государства.

Отсутствие газеты в киосках "Белсоюзпечати" на сайте Мининформа объяснил сам министр - Александр Карлюкевич. Это было рекомендацией его ведомства. "Недопустимо, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство", - заявил Карлюкевич.

"Белгазету" изымают из продажи не впервые. В 2017 году "Белсоюзпечать" изъяла из продажи номер "Белгазеты" за 30 мая, посчитав неуместным снимок на первой полосе - быка в процессе осеменения коровы. Позже республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости по запросу "Белгазеты" провела экспертизу фотографии, но крамолы в ней не нашла.