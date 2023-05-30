Лукашенко звільнив головного прикордонника Білорусі​ після жартівливого відео ДПСУ

Українські прикордонники опублікували ролик, де білоруси намагаються безуспішно завести службовий УАЗ і тягають його по території КПП.

Самопроголлошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади голову Прикордонного комітету Анатолія Лаппо. Його місце займе росіянин Костянтин Молостов, який закінчив академію ФСБ.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби – генерал анатолій Лаппо! Крісло займе Костянтин Молостов, до речі, уродженець Росєї! Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати «досягнення» ваших підлеглих", - прокоментували рішення українські прикордонники.

Учора ДПСУ опублікувала відео, де білоруські прикордонники тягають службову машину, яка не заводиться.

"Загроза з Білорусі? Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону", - прокоментували ролик українці.

Нагадаємо, що білоруські прикордонники неодноразово жалілися, що їх тролять з боку України - для них вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор і включали гімн України. Крім того, співробітники ДПСУ показували білорусам "загрозливі і непристойні жести", а також нібито вкрали один зі знаків.

Держаний телеканал Білорусі навіть зняв сюжет про роботуприкордонників на кордоні з Житомирською областю. Ті поскаржилися, що українські колеги повісили в лісі манекен у формі російського солдата і назвали його Валєра.

У квітні минулого року білоруські прикордонники повідомили, що польські силовики обстріляли КПП на кордоні і опублікували відео, на якому по поляки стріляють із рогатки.