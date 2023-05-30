Через лісову пожежу в Канаді евакуюють місцевих мешканців

У Канаді, на сході провінції Нова Шотландія, вирує лісова пожежа. Через неї відбувається евакуація місцевих мешканців.

Про це повідомляє CBC News.

Зона пожежі знаходиться у 25 км від столиці провінції міста Галіфакс. Наразі наказ на евакуацію отримали близько 10 тис. людей.

Правоохоронці повідомляють, що вогонь знищив щонайменше 10 будівель. Ймовірно, їх кількість, зросте, оскільки пожежу поки не вдається взяти під контроль.

На щастя, людських жертв досі вдається уникати.

Ліквідовувати пожежу допомагають щонайменше два гелікоптери, також на допомогу із сусідньої провінції Ньюфаундленд і Лабрадор вилетів пожежний літак.

Нагадаємо, березнева лісова пожежа у місті Вільянуева-де-Вівер в Іспанії знищила близько 4 тис. гектарів лісу, а також невелике село Ла-Гарсія в Теруель.