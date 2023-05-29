Польща ввела санкції проти 365 громадян Білорусі, які причетні до репресій режиму Лукашенка

У санкційному списку є також громадяни РФ.

Польща ввела санкції проти 365 громадян Білорусі, які причетні до репресій, які вчиняє режим диктатора Олександра Лукашенка. Відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський.

Про це повідомляє сайт МЗС Польщі.

"Міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський ухвалив рішення про занесення до списку іноземців 365 громадян Білорусі, чиє перебування на території Польщі небажане. Цим особам також буде заборонено в'їзд до Шенгенської зони", – йдеться у заяві МЗС.

Камінський зазначив, що фінанси цих громадян будуть заморожені. Окрім того, будуть заморожені кошти та економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних переважно з російським капіталом.

Під санкції потрапили 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої влади, 28 співробітників правоохоронних органів Білорусі, 23 пропагандисти з провладних ЗМІ, 24 спортсмени, 8 представників державних підприємств і 8 діячів культури і науки.

До санкційного списку також увійшли підприємці, пов'язані з російським капіталом (15 громадян РФ та 1 білорус). Також обмеження відчують на собі 20 суб'єктів господарювання (19 пов'язаних із Росією та 1 пов'язаний із Білоруссю).

Нагадаємо, Польща представила пропозицію стосовно нового пакету санкцій проти Росії через ведення загарбницької війни проти України. Вона стосується заборони на імпорт нафти, російських алмазів, природного газу та обмеження співпраці у ядерній енергетиці.