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Польща представила пропозицію стосовно нового пакету санкцій проти РФ, – Reuters

Письмову пропозицію передали виконавчій комісії ЄС.

Польща представила пропозицію стосовно нового пакету санкцій проти РФ, – Reuters
Фото: rada.gov.ua

Польща представила пропозицію стосовно нового пакету санкцій проти Росії через ведення загарбницької війни проти України. Вона стосується заборони на імпорт нафти, російських алмазів, природного газу та обмеження співпраці у ядерній енергетиці.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Зазначається, що письмову пропозицію передали виконавчій комісії ЄС. Вона знаменує собою початок довгих і складних переговорів між 27 країнами блоку.

Пропозиція Варшави включає зупинку імпорту російської нафти через північну частину нафтопроводу "Дружба" до Німеччини. Вона також передбачає припинення імпорту російських алмазів і природного газу, включаючи СПГ, і обмеження співпраці в ядерній енергетиці.

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Німеччина та Литва також виступають за санкції щодо ядерної енергетики з виключеннями для тих, хто торгує з Росією, як Угорщина та Франція. Угорщина наразі рішуче виступає проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.

Нагадаємо, Польща була не задоволена 10 пакетом санкцій проти Росії, який підготував Європейський Союз. Вона вважала його надто м’яким.

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