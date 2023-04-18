Президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Авдіївці.

Про це він повідомив у Telegram.

“Маю честь сьогодні бути тут. Поруч із військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів. Поруч із нашими героями”, - написав президент.

Також президент відвідав госпіталь, де проходять лікування українські захисники.

Зі свого боку, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Авдіївка - ще одне місто-фортеця, де наші Сили оборони не дають ворогу його оточити.

“План росіян зрозумілий - вони хочуть взяти місто в кільце, обстрілюють його з артилерії та авіації, і прагнуть прориватися потім до Покровська. Але жодних шансів ворогу не залишають наші воїни, які зривають усі плани терористичних російських сил. Зокрема, герої 110-ї механізованої бригади”, - написав Єрмак.

Він зазначив, що командувач оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» доповів щодо ситуації в районі його відповідальності. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

Також були вручені державні нагороди військовим. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Військові подарували Главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Голова Офісу президента зауважив, що запеклі бої у Бахмуті, під Мар‘їнкою, Вугледаром та Авдіївкою, успішна оборона, є ключовими зараз. Наша армія вже зламала плани ворога щодо прориву оборони і заглиблення на Сході. Подальше завдання - переламати ситуацію і викинути їх з усієї нашої землі.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Примітно, що нещодавно Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України. Загарбники стверджують, що Путін приїхав у Херсонську і Луганську області.