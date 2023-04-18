Перші об'єкти запрацювали в оновлених торгових центрах “Епіцентр” в Івано-Франківську та в найбільшому ТЦ мережі на Полярній у Києві.

У березні 2022 року компанія "Епіцентр" запустила нову спеціалізовану мережу з надання побутових послуг “Мультисервіс”. Результати роботи перших об'єктів продемонстрували велику зацікавленість серед відвідувачів в послугах професійної хімчистки одягу, взуття, подушок та текстилю.

Крім екочистки кожна точка “Мультисервісу” включає такі послуги як прання та прасування, ремонт одягу та взуття, відновлення кросівок, відновлення шкіряних сумок, а також вже відома відвідувачам “Епіцентру” послуга виготовлення ключів в пункті “КлючМайстер”.

У планах компанії - запуск точок чистки та ремонту одягу і взуття по всій мережі Епіцентр, а згодом вихід на зовнішні локації. Найближчим часом буде відкрито ще 4 точки. Площа кожного об’єкту становитиме приблизно 50 кв. м.

“Ми багато років відчуваємо стійкий запит наших покупців на такі послуги, як відновлення та догляд за особистими та побутовими речами. Тенденція суттєво підсилилась протягом останнього року. Купівельна спроможність населення суттєво впала, при цьому чистка та реставрація допомагають зекономити на базових покупках”, - пояснює керівник проекту розвитку мережі “Мультисервіс” мережі торгових центрів “Епіцентр” Анатолій Шепелюк.

Концепт “Мультисервісу” став по суті своєрідним сучасним втіленням добре відомого Дому побуту. Крім цього, це зручне рішення для клієнта, який відтепер матиме можливість в одному місці здійснити і всі необхідні покупки, і вирішити побутові справи.

“Епіцентр К” розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів, яка є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку.

До повномасштабного вторгнення ритейлер об’єднував понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів низка ТЦ була суттєво пошкоджена, а чотири торговельні центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищені. Попри це компанія продовжувала працювати всюди, де це було можливим, щоб забезпечувати українців товарами першої необхідності та продукцією побутового призначення.