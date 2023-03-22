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Потужності проданих взимку генераторів вистачило б на ціле місто, – "Епіцентр"

Що купували українці з початку енергетичної кризи та як змінився попит на товари в порівнянні з довоєнною зимою.

Потужності проданих взимку генераторів вистачило б на ціле місто, – "Епіцентр"

Повномасштабна війна та масовані обстріли критичної інфраструктури суттєво вплинули на споживчу поведінку українців. До прикладу, загальний об’єм реалізації повербанків у мережі «‎‎Епіцентр»минулої зими зріс у 12 разів, зарядних станцій – у понад 7 разів, ліхтарів – у 4,5 рази. Значно більші обсяги продажів фіксувалися в категоріях автомобільних акумуляторів (майже в 3 рази), зарядних і пускозарядних пристроїв та інверторів (у 3,5 рази), моторних олив (у 2 рази). Активно купувалися також газові балони (зростання в 3 рази), туристичні газові балони (майже в 5 разів) і туристичні плитки та пальники (більш ніж в 7 разів).

Великим попитом взимку користувалися і генератори. Наприклад, продажі найбільш популярних бензинових агрегатів зросли в понад 5 разів у порівнянні з довоєнною зимою, а дизельних – майже в 9 разів. 

«‎‎Загалом із початку масованих обстрілів енергетичної інфраструктури (з жовтня 2022-го) в мережі «‎‎Епіцентр» було реалізовано майже 30 000 генераторів загальною електричною потужністю близько 100 МВт. Для порівняння, такої потужності могло б вистачити для освітлення міста з населенням у 200-300 тисяч осіб. Наприклад, Чернігова, Херсона, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька, Житомира, Хмельницького або Чернівців», – зазначив виконувач обов'язків директора з роздрібної торгівлі мережі «‎‎Епіцентр» Дмитро Танько.

В умовах віялових відключень електроенергії також суттєво зріс попит на свічки. Цієї зими їхня реалізація зросла на 72 % в порівнянні з довоєнним часом. Проте піковий ажіотаж на цю категорію спостерігався восени – у жовтні-листопаді 2022 року продажі були в понад 6 разів більшими, ніж роком раніше. Загалом за період з жовтня по лютий цього року українці купили в мережі «‎‎Епіцентр» близько 2 млн свічок. 

Частіше купували і товари, які допомагають зігрітися. Зокрема, в магазинах Intersport розкуповували термобілизну, рукавиці, шапки, балаклави та інший зимовий одяг. А в «Галереях Деко», що працюють у мережі «‎‎Епіцентр», збільшилася реалізація посуду для приготування чаю та кави (чайники, термочашки, термоси), пледів і ковдр.

Втім, зростання демонстрували й товарні категорії, що не пов`язані з енергетичною кризою. Серед них можна відзначити збільшення реалізації книг та журналів (+67 % до минулої зими), канцтоварів (+34 %), предметів побутової хімії та особистої гігієни (+28 %), а також товарів для дітей – підгузок, дитячого харчування та іграшок.

Високим також залишався попит на продукти харчування та ліки. Продажі мережі «Аптека 100+» взимку були на 35 % більшими, ніж торік. А товарообіг продуктових магазинів Food Market у «‎‎Епіцентрі» в грудні-лютому на 82,6 % перевищував показник аналогічного періоду минулого року. Водночас найбільшими за обсягами товарними категоріями взимку були кондитерські вироби (зростання на 50 %), сигарети (на 60 %) та алкоголь (більш ніж в 2 рази). 

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