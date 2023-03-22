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Збитки Укргідроенерго від російських обстрілів сягають 40 млрд гривень

“Компанія впоралася з випробуваннями минулого року”.

Збитки Укргідроенерго від російських обстрілів сягають 40 млрд гривень
Фото: Укргідроенерго

Російська армія завдала збитків Укргідроенерго попередньо на 40 млрд гривень. З початку масованих обстрілів РФ по енергетичній системі було понад 30 влучань у гідроенергетичні об’єкти.

Про це повідомляє сайт Укргідроенерго.

За словами гендиректора компанії Ігоря Сироти, попередня сума збитків, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень.

“Результати роботи, які були представлені, ілюструють, що наша компанія, не дивлячись на всі виклики та проблеми, гідно впоралася з випробуваннями минулого року”, – заявив голова Наглядової ради компанії Валентин Гвоздій.

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Нагадаємо, станом на серпень 2022 року збитки Укргідроенерго від російських обстрілів оцінювалися у понад 1 млрд гривень. 

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