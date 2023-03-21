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Україна закупить для країн Африки додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, - Шмигаль

Загалом у межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 млн тонн агропродукції через чорноморські порти.

Україна закупить для країн Африки додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, - Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Україна закупить для країн Африки додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Зерно доставлять потім як гуманітарний вантаж.

Тому уряду затвердив постанову про продовження та необхідне фінансування ініціативи Grain from Ukraine.

"Наша країна залишається одним із гарантів світової продовольчої безпеки. Буквально цього тижня відвантажили чергове судно із 30-ма тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену. Виділяємо необхідні кошти, аби ініціатива продовжувалася", - додав Шмигаль.

Він також повідомив, що загалом у межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 млн тонн агропродукції через чорноморські порти. "І ми розраховуємо не лише на продовження, але й на розширення цього проекту", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, ввечері 19 березня балкер Negmar Cicek пришвартувався в порту “Чорноморськ” під завантаження українською пшеницею. Це шосте судно у межах програми Grain From Ukraine. 

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