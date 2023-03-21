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Системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів

Днями завершаться тренування українських військових на цих системах.

Системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів
Фото: NOS

Системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів.

Про це повідомив у твітері журналіст Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на посадовця Пентагону.

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За словами Яриша, найближчими днями українські військові завершать тренування на системах ЗРК Patriot у США. "Після цього вони вирушать у Європу для фінальних тренувань з іншими групами українських військових", - додав журналіст.

Нагадаємо, офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що США бачать можливість прискорити постачання танків Abrams Україні та вже працюють над цим. 

Тим часом вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже в Україні. Триває підготовка особового складу українських військових у Польщі.

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