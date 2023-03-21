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США можуть прискорити постачання танків Abrams Україні

Обіцяють, що Україна отримає 31 танк Abrams.

США можуть прискорити постачання танків Abrams Україні
Фото: defense.gov

Сполучені Штати Америки бачать можливість прискорити постачання танків Abrams Україні та вже працюють над цим. 

Про це сказав офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, США працюють над тим, щоб доставити танки Abrams в Україну дещо швидше, ніж очікувалося раніше.

"Ми працюємо над цим. Є деякі зміни, які можна внести до процесу, щоб прискорити його", - сказав Кірбі.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 американський танк M1 Abrams.

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Нагадаємо, що вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже перебувають в Україні.

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