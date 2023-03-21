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Оборона Бахмута триває. Ворог прагне просунутися з околиць до центру міста, – Сирський

Захисники постійно знищують ворожу техніку, живу сила противника та склади.

Оборона Бахмута триває. Ворог прагне просунутися з околиць до центру міста, – Сирський
Фото: Львівська ОВА

Оборона Бахмута триває. Російська армія намагається просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують ворогів. 

Загалом уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади, повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський у Телеграм

"Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед", – написав він. 

Нагадаємо, цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ворог перекинув на цей напрямок найбільш підготовлених найманців "групи Вагнера". Найманцям заборонено покидати поле бою навіть у разі поранення, інакше їх розстріляють їхні ж колеги. 

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